新型新冠變異株Omicron逐漸在全球蔓延，為已知突變程度最大的變種病毒，國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）表示，新變種病毒所造成的經濟損失，可能比原先預期的12.5兆美元（折合新台幣約345.6兆元），額外損失5.3兆美元（折合新台幣約146.5兆元）。

《路透社》報導，戈匹納斯表示，自上個月於南非首次發現Omicron以來，新變種病毒已經蔓延57個國家，她認為這可能會對全球復甦帶來嚴重衝擊。

戈匹納斯稱，世界各國已經沒有空間維持超寬鬆貨幣政策，以及極低的利率，各國通膨壓力越來越大，但疫情可能比預期持續得更久，供應瓶頸也不見緩解，通膨壓力也無法舒緩，進而演變成更嚴重的停滯性通膨。

戈匹納斯指出，IMF已經模擬若出現比Delta傳染力更強的變種病毒所帶來的影響；戈匹納斯預估，Omicron造成的經濟損失可能會比預期的更多，將會比原預估的12.5兆美元（折合新台幣約345.6兆元），損失再增加5.3兆美元（折合新台幣約146.5兆元）。