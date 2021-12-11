中橫便道今日下午4時許發生火燒山，公路總局谷關工務段接獲通報，17K靠近光明橋、登仙溪附近上邊坡不明原因起火，梨山分隊已出動多輛水車前往搶救，但起火點位於路面上方數十公尺，搶救不易，下午4時30分及晚間6點貨車通行時段不放行。
由於下午4時30分為中橫便道放行時段，德基、谷關管制站外車隊均大排長龍，谷關工務段考量上邊坡可能掉落殘火或碎石，遲未放行。段長呂正安表示，因火勢危及便道通行，經消防人員評估，仍有危險疑慮，下午4點半及夜班貨車暫停開放，已通知上、下行車隊折返，改道宜蘭或南投。
中橫便道今日下午4時許發生火燒山，公路總局谷關工務段接獲通報，17K靠近光明橋、登仙溪附近上邊坡不明原因起火，梨山分隊已出動多輛水車前往搶救，但起火點位於路面上方數十公尺，搶救不易，下午4時30分及晚間6點貨車通行時段不放行。
由於下午4時30分為中橫便道放行時段，德基、谷關管制站外車隊均大排長龍，谷關工務段考量上邊坡可能掉落殘火或碎石，遲未放行。段長呂正安表示，因火勢危及便道通行，經消防人員評估，仍有危險疑慮，下午4點半及夜班貨車暫停開放，已通知上、下行車隊折返，改道宜蘭或南投。
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