第42屆時報文學獎獎座沿用朱銘設計，由王俠軍改為琉璃脫蠟燒製。（時報文學獎提供）

由旺旺中時媒體集團主辦，第42屆時報文學獎11日舉行頒獎典禮，今年從獎項到獎座及周邊文創商品，有傳承，亦有創新。在大疫時代，希望透過文學撫慰心靈。

今年時報文學獎除了影視小說、散文、新詩類，並重新恢復了報導文學獎項，而獎座則沿用雕刻大師朱銘所設計的「創造者」獎座，原設計是穿著寬袍大袖的文人舉起如火樹銀花般的光芒。今年獎座由琉園王俠軍以琉璃脫蠟鑄造，傳承意味濃厚。

此外，今年特別集結得獎作品推出的，除了收錄本屆得獎作品，也完整收錄時報文學獎從第一屆到第四十一屆的歷屆得獎名單，搭配作品集亦首度推出「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」，現於嘖嘖平台募資中，募資獨享禮盒早鳥優惠價699元，含四種風味的文學咖啡浸泡包(新詩、散文、影視小說、報導文學)各2入、新出爐的時報文學獎得獎作品集1本、前50名再送經典咖啡文學名句為主題設計的文學咖啡杯。