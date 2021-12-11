國民黨主席朱立倫11日赴苗栗參加4大公投遊行宣講。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫11日赴苗栗參加4大公投遊行宣講。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫赴竹南龍鳳宮參拜媽祖。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫赴竹南龍鳳宮宣講4大公投，受到鄉親熱烈歡迎。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫赴竹南龍鳳宮宣講4大公投。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫赴竹南龍鳳宮宣講4大公投，呼籲大家出來投票。（謝明俊攝

國民黨立委江啟臣、王育敏、林思銘前來竹南聲援助講4大公投。（謝明俊攝）

國民黨立委王育敏呼籲大家出來投公投衝破5成同意票。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫赴苗栗宣講4大公投。

立委王育敏赴苗栗宣講4大公投。

1218公投前最後周末，國民黨在苗栗舉行車隊遊行及大型宣講會，國民黨主席朱立倫親赴苗栗參加遊行及宣講，國民黨籍立委林為洲、鄭正鈐、林思銘、江啟臣及王育敏都前來聲援助講，國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦、以及2名縣籍立委陳超明、徐志榮都全程參與，期望催出投票人氣，一舉衝破5成以上的同意票。

朱立倫今天行程爆滿，一早由台北南下，首先到苗栗縣頭份市與國民黨籍立委徐志榮、陳超明，以及苗栗縣黨部主委鍾東錦、幹部會合，展開車隊遊行，遊行前，朱立倫針對尼加拉瓜斷交一事表示，對於中共打壓中華民國外交空間，國民黨感到非常遺憾，希望兩岸能用對話來代替對抗，用交流來代替傷害，尤其是民間的交流，應該要持續，海峽論壇只是一個民間交流的平台，他事先以一個錄影來表示祝賀，希望兩岸恢復對話，來代替對抗，也能夠保障在大陸工作的台生、台商、台灣朋友的權益，希望兩岸和平能越來越好。

車隊遊行歷時約1個小時後抵達設在竹南鎮龍鳳宮的宣講會場，朱立倫首先進入龍鳳宮參拜媽祖後，再走進宣講會場，受到在場千餘名鄉親熱烈歡迎。

朱立倫以客家話、台語向在場鄉親問好，朱立倫說下周6的公投將決定許多台灣人的健康、環境、經濟和民主，許多家長上市場買豬肉時，都希望讓孩子吃到安全健康的豬肉，如果這是有萊劑的「瘋豬仔肉」，有人要買嗎？我們從小就知道萊劑是禁止不能使用的，過去反對喊最大聲的是民進黨的蔡英文、蘇貞昌和立法委員們，他們當時說，有那個總統、政府敢讓民眾吃萊豬，就要下台，今天這些人竟然要我們吃萊豬，朱立倫當場問民進黨的朋友，你們要給孩子吃萊豬嗎？對得起民眾嗎？

朱立倫說，民進黨反對公投綁大選，全世界沒有人這樣做，民主國家都是大選公投同一天，省錢又省工，連孩子都懂的道理，民進黨當然知道，過去喊公投綁大選，喊最大聲的就是民進黨、就是蔡英文，為何現在當上總統的，卻又把公投放在不同天，就是上次民進黨輸掉公投，民進黨怕輸。

朱立倫抨擊，過去最主張保護藻礁，說的最大聲的就是民進黨、就是蔡英文，還曾到桃園觀音立牌聲稱要「藻礁永存」，現在當總統了，卻要破壞藻礁，用現在的蔡英文去迫害6年前立牌子的蔡英文，要保護藻礁就要投同意票。

朱立倫指出，民進黨要關核能電廠，如果現在電夠了，隨便民進黨愛怎麼關就怎麼關，但今年發生大停電，明年的電更不夠，現在全台在拚經濟，苗栗也在拚經濟，有更多工廠要進來，電不夠要怎麼辦？民進黨說用愛發電，請問愛可以發電嗎？真的是詛咒給別人死，說2025年全部核電廠要關起來，這是芭樂票，你蔡英文2024年就要下台了，屆時2025年苗栗鄉親用的電，那裡來？重啟核4是保證用電足夠。

鍾東錦表示，如果我們輸掉1218投，就表示以後我們隨時隨地會吃到萊豬，不管是肉干肉鬆，都可以成本低的萊豬來加工。

林為洲表示自己是反萊豬公投領銜人，非常清楚萊豬問題，用萊劑養豬有所謂國際標準嗎？目前全世界國家中有160幾個國家都禁止以萊劑養豬，這怎麼會是國際標準，包括台灣和歐洲都禁止萊劑養豬。我們要用公投決定要不要吃萊豬，這不是國際標準，民進黨恐嚇我們不進萊豬，台美關係將大倒退，台美關係主要是靠軍售武器，絕不是靠1年只有10億的萊豬，不吃萊豬絕對不會影響台美關係。不吃萊豬更不會影響加入CPTPP組織。

鄭正鈐上台助講首先請台上鄉親自拍一張現場照片，傳給自己的親友群組宣揚公投，來對抗執政黨。鄭正鈐指出，去年苗栗被限水跳電，水的問題比較好解決，颱風一來就解決了，但如果缺電是沒辦法馬上解決的，竹南和新竹都有科學園區，要用很多的電，我們過去所做的綠能，都不夠台積電的一個廠使用，台積電的用電量目前占全發電量的5％，未來將升到8％，台積電很重要，民眾都希望台積電好好發展，各地都爭取台積電進駐，但台積電的電要從那裡來？政府從來沒講清楚。國內綠電目前只有5．6％，到2025年要增加14．4％，問台電、問經濟部長都回答不出來，問行政院長，只會跟你吵架，也回答不出來，我們需要穩定的電能資源，所以要拜託鄉親支持同意重啟核4公投。

林思銘問鄉親要不要吃美豬？但執政黨很離譜的是，竟然要鄉親吃萊豬，既然台灣豬不可以吃萊克多巴胺，台灣的人可以吃嗎？是台灣人的健康重要？還是美國人重要？是民眾是老闆？還是美國人是老闆？台灣要當哈叭狗吃萊豬，是非常不合理的。

王育敏指出，根據電視台民調，目前公投願意投票的只有4成7，太少了，希望大家拉更多的票，豬肉是大家每天都會吃到的，牛肉卻不是每天都會吃，台灣人吃豬肉是牛肉的8倍，蔡英文去年在總統府宣布要進口萊豬，沒有經過人民的同意，是鴨霸的行為。王育敏問在場鄉親敢不敢給自己的孩子吃萊豬，鄉親都大聲回答不敢。

王育敏抨擊民進黨賭輸了就翻桌，上次輸掉公投，沒面子，就把公投跟大選脫鉤，台灣跟日本狀況很像，沒有天然氣，要用核能，日本發生核災，現在還是要用核能，我們只要用安全的核電就沒問題，來減少空汙，希望大家支持核4重啟。

江啟臣呼籲鄉親站出來投票，人民才是主人，結果我們付他們薪水，他卻叫我們吃「瘋豬仔肉」，1218是人民做主的日子，出來投4個同意就好了，你的那一張票決定我們未來會不會缺電，決定7千年的藻礁會不會被毀掉，所以投下同意非常重要，就可以解決全部問題，呼籲大家1218出來投下4個同意票。

影片聯結》1、https：／／youtu.be／0uBt3VThTD4。2、https：／／youtu.be／_XHtwIchKi4。