《北京日報》用戶端報導，根據11日發布的《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2021）》（《藍皮書》），北京人口素質持續提升，居全大陸前列；居民受教育水準全大陸領先；2020年京籍人口居民平均預期壽命達82.43歲。

《藍皮書》由中共北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心和社會科學文獻出版社共同發布，對北京人口發展現狀進行分析。《藍皮書》指出，北京常住人口自2017年以來連續出現小幅下降，2020年全市常住人口2189萬人；家庭小型化持續加劇，從1982年的3.7人／戶降至2020年的2.31人／戶，低於2.62人／戶的全大陸平均水準。

同時，老年人口比重不斷升高。2020年，60歲以上常住老年人口規模已達到429.9萬人，占常住人口的19.6％，其中，65歲以上常住老年人口占常住人口13.3％。

《藍皮書》還指出，北京人口素質、預期壽命持續提升，2020年北京戶籍人口居民平均預期壽命達82.43歲，較上一年增加0.12歲。居民受教育水準全大陸領先。

2020年北京市15歲以上常住人口的平均受教育年限為12.64年，位居全大陸第一；每10萬人中有4萬1980人擁有大專以上文化程度，位居全大陸首位，遠高於15467人的全大陸平均水準。

此外，北京人口分布更均衡，非首都功能疏解見成效。總體來看，首都功能核心區、城市功能拓展區人口規模下降，城市發展新區、生態涵養發展區人口規模上升。