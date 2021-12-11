腦血管疾病自2016年起於國人10大死因排名第4，神經科主治醫師江俊宜表示，國民健康署調查18歲以上國人3高盛行率，發現每4人有1人為高血壓，他也指出，腦中風患者成功被救治的關鍵在於「及早辨識出症狀」，勿因症狀緩解輕忽嚴重性。

桃園醫院護理師鄒瑞瑩分享，有位患者伯伯雖然沒有三高或吸菸習慣，但有心律不整、家族中風病史，因忙於工作缺乏運動且忽略定期回診，某天在學校授課時突然發現左臉歪斜、說話不清，症狀發生不到1分鐘就恢復正常，回辦公室時告知同事，同事擔心是腦中風症狀，立即撥打119緊急送醫，到院診斷後才確認是右側中大腦動脈阻塞，造成急性缺血性腦梗塞中風。

據國民健康署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查資料顯示，18歲以上國三高盛行率，每4人有1人是高血壓，佔總體26.76％；每4人有1人為高血脂，佔總體25.6％；每10人有1人是高血糖，佔總體11.05％。

鄒瑞瑩說，根據三高追蹤調查分析計畫結果顯示，2002至2017年有三高的民眾發生腦中風的機率是正常人的1.4倍至1.7倍，國人中風後失能所需照顧費用1年恐超過100萬元，對家庭經濟是一大負擔，應積極改善危險因子預防腦中風發生。

江俊宜表示，腦中風患者能救治成功的關鍵在於「及早辨識出腦中風症狀」，勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，尤其防疫期間許多人擔心疫情而不敢就醫。他呼籲，一旦發現有腦中風徵兆，一定要由專業救護人員提供緊急送醫，避免錯失黃金治療期。

江俊宜也提醒民眾，日常生活中要做好三高控制、均衡飲食、規律運動習慣及定期健康檢查，降低腦中風的風險。