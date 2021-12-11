台東農好節11、12日在台東關山鎮農會米國學校登場。（蔡旻妤攝）

「台東農好節」在11、12日一連兩天在關山鎮農會米國學校舉行，現場規畫有市集攤商區和手作體驗活動；農好節取自台語諧音「攏賀」，希望表達台東的「農村好、農人好、農產好」，不只呈現社區發展特色、互相交流，也讓來往遊客認識在地社區。

遊客駐足攤位前，在市集中挑選喜愛的在地農產品，台東縣農村再生成果展示現場除了販售物產，也將成果靜態展示。主辦單位指出，12日由豐泉、電光兩社區分別推出竹藝、爆咖啡等手作體驗，歡迎有興趣的民眾到場體驗以竹子做成花器，或以手網火烤咖啡，認識如何從咖啡樹上變成手中一杯咖啡的生產過程。

開幕儀式上參與人員每手持一把稻穗，象徵穗穗平安。參與的電光社區發展協會理事長潘寶瑩說，今年受到疫情的影響，讓日常的相聚反而更顯得不易，期望透過台東農好節，讓大家彼此相聚在一起，分享一年來辛苦耕耘下的成果與收穫。

潘寶瑩進一步表示，11、12日從上午到下午皆有農好市集，歡迎大家前來逛逛，一同支持台東農產及社區產品。12日上下午各有1場手作體驗活動，展覽期間臉書按讚分享貼文還能拿好禮，詳情請搜尋臉書粉絲專頁「農好台東」。

此外，「體驗農村好手路」等兩場手作體驗活動皆免收費，參加者需提前報名，報名網址（https：／／reurl.cc／52m45y）。