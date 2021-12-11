歲末年終之際，艾肯娛樂與隸屬台北市自閉症家長協會的小貝殼工作坊，攜手打造「平安喜樂」手工皂禮盒，由艾肯董事長熊玉平題字「平安喜樂」，作為皂章印在手工皂上，希望能為弱勢團體創造穩定就業機會。

後疫情時代，勤洗手已是生活中不可或缺的習慣，好好洗手的同時，不僅能保護自己也保護家人。小貝殼工作坊提供身心障礙者學習及就業機會，每製作一塊手工肥皂，就代表一個工作機會。熊玉平說，她相當認同庇護工場所扮演的角色和擔負的責任，對於能讓身心障礙者自力更生，表達由衷支持。

公益團體結合企業資源，為弱勢者創造工作機會。（艾肯娛樂提供）
公益團體結合企業資源，為弱勢者創造工作機會。（艾肯娛樂提供）
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