雲林縣政府「開台400」系列活動，首部曲「顏思齊-風起」音樂劇在水林鄉登場。（張朝欣攝）

雲林縣政府「流動藝術饗宴，雲林3部曲」音樂劇，首部曲「顏思齊-風起」11日在雲林縣水林鄉金水164滯洪池畔登場，以戶外環境劇透過戲劇、舞蹈、歌唱、饒舌的創意組合，帶領民眾重回400年前的歷史現場，感受17世紀大航海時代的史詩氛圍。

雲林縣長張麗善表示，今年因疫情影響，很多人身心都受到壓力，希望藉由此次音樂會，傳遞顏思齊的勇敢冒險、堅持不懈精神，以全新角度認識400年前的大航海時代，同時讓民眾到戶外走走、聽音樂、散散心，現場還有池畔市集，非常適合全家同遊。

縣文化觀光處處長陳璧君說，為了讓青年學子認識400年前的台灣生活樣貌，特別邀請知名歷史作家楊渡、中央研究院台灣史研究所翁佳音老師，為大家深入講述雲林3部曲的故事。「顏思齊-風起」音樂劇，則以生動活潑的表演，呈現顏思齊的海洋冒險故事，讓更多人看見及認識台灣這片土地。

負責演出的「雲劇團」為音樂劇編排獨特曲目，由9名劇團演員及3名樂手擔綱，全劇將400年前顏思齊的浪漫情懷、望民安居樂業，以及與28名結拜兄弟來台開墾的手足義理3項元素，藉由音樂劇從視覺、音樂、人物角色，引領觀眾進入17世紀大航海開墾時代。

陳璧君指出，雲林縣自今年12月到明年2月，每個月都會推出1次融入沈浸式的表演，繼「顏思齊-風起」音樂劇後，明年1月22日於土庫庄役場演出2部曲「華武壟-大地」，2月19日古坑荷苞山桐花公園演出3部曲「柯鐵虎-少年」，邀請全台民眾到雲林體驗深度文化之旅。