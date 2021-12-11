SOWHAT樂團即將推出全新專輯《回到這裡》。（星創意行銷提供）

千禧年出道的「SOWHAT樂團」由主唱阿火、鼓手兼團長麥基、吉他手小花、邱龜還有貝斯手乳溝組成，休團10年後決定在成軍20周年之際推出全新迷你專輯《回到這裡》，同名主打〈so what〉歌詞「我沒錢又怎樣So What」，道出20年前窮小子為音樂夢想打拼衝勁，已是《聲林之王》音樂總監、更是蕭敬騰Band Leader音樂製作人的阿火，回想起當年剛出道為音樂夢買樂器成「攢錢一族」，不僅住在房租2000元的倉庫中，還為了存錢在民歌西餐廳打工唱歌之餘跑去擺地攤賣拖鞋。

目前是王心凌演唱會御用樂手的鼓手兼團長麥基，自曝剛出道時連一台洗衣機都買不起，跟團員乳溝借信用卡才分期買下一台洗衣服，而邱龜、乳溝則為了買樂器拼命攢錢當家教。回首過往，團員乳溝爆料笑說：「剛組團時我們練了一個月左右沒有主唱的團，剛好這時候在系上迎新宿營認識阿火，我記得樂團剛組成的時候，阿火的鼻子上剛好長了一顆超大的痘子，我們大家開玩笑說『既然你火氣這麼大要不要乾脆就叫你阿火好了』，沒想到延用至今成為大家口中的火哥。」

其實SOWHAT當年學樂器的導師各個超大咖，包括五月天、脫拉庫、四分衛、亂彈都是SOWHAT的老師，團長麥基說：「五月天就不用說，高中畢業後經常回到母校吉他社教學，是小花、邱龜、乳溝的啟蒙導師，後來邱龜有跟四分衛學吉他，乳溝則是跟脫拉庫學貝斯，我則是向亂彈團學鼓！我記得我們2004年發行第一張專輯的時候，這幾個大團都幫我們寫推薦文，真的揪甘心。」