《紐西蘭先驅報》報導，隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，紐西蘭1名男子突發奇想，想利用疫情大發疫情財。透過代替那些不想打疫苗的人前往醫療中心接種疫苗，並收取委託費用，最高一天曾接種10劑疫苗。專家表示，1天施打10劑疫苗僅管不會造成生命危險，但疫苗副作用恐怕會格外強烈。

紐西蘭衛生部疫苗接種計畫負責人康奈夫（Astrid Koornneef）表示，衛生單位已掌握到此一問題，並非常關心這件事，目前正與相關機構合作，防堵類似事件重演。

紐西蘭奧克蘭大學疫苗學家佩托西斯哈里斯（Helen Petousis-Harris），斥責此舉「讓人難以置信的自私」。對於那些因此躲避疫苗接種的人，他們可能會感染並散播病毒。

此外，即使1天打10劑疫苗，當事人出現嚴重傷害的機率還是很低；但第2天可能因全身免疫反應而感到異常噁心。

佩托西斯哈里斯表示，先前國外也發生案例，在沒有稀釋下注射了整整5劑的疫苗，卻沒有出現任何問題」。但是，還是不建議這樣施打多劑疫苗。畢竟，如此高劑量的疫苗注入身體，當事人發燒、頭痛與全身痠痛的症狀會更明顯。

康奈夫則呼籲，接種過量疫苗的應盡快尋求醫生診斷。「冒名接種是很危險的，不但是冒名的人，連同未接種疫苗但紀錄上卻顯示已接種的人也處於危險中。不能如實反映真相的疫苗接種狀態，不只讓你處於危險之中，也讓你的朋友、家庭與社會，甚至是未來為你進行診療的醫療團隊都處於危險之中」。

其補充，「醫生是在高度信任的環境中，依賴病患真誠的分享來進行診斷，透過精確的訊息分享來協助診療」。更重要的是，如果一個人冒名接種疫苗，他自己的健康紀錄不會有疫苗接種紀錄，這會影響他們未來的健康管理方式。