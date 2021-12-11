台南市警局李姓巡佐去年10月在安南區對自小客車副駕駛座未繫安全帶的乘客開單告發時，引發駕車的蔡姓男子不滿，對他說「拗蠻」、「警察很大嗎」等話，李員先噴辣椒水再上銬逮捕，訊後依妨害公務罪嫌移送，獲台南地檢署不起訴後，蔡男也以李執法過當，反控傷害、妨害自由、公然侮辱、誣告共4罪，但檢方也以逮捕過程難以證實有犯意，全都不起訴。

不過，市警局仍認定，李員使用辣椒水並上銬制伏蔡男後，蔡的行動已經受到拘束，但李仍兩度使用辣椒水，也沒有提供清水讓蔡清洗眼部，過程有瑕疵，對他記1小過處分，並調整到警三分局交通組擔任內勤職務後，今年9月再調至歸仁警分局派出所。

據了解，去年10月13日李員在安南區安和路、安通路口處理自小客車紅線違規停車時，因鳴笛驅趕，但蔡男並未將車輛駛離，經下車察看發現坐在副駕駛座的蔡父沒有繫安全帶，於是開單告發，也因此引發蔡男不滿，脫口說出「拗蠻」、「警察很大嗎」等話。

經李員多次制止，但蔡男仍情緒激動，李於是先對蔡噴辣椒水制止，再上銬逮捕後，全案依妨害公務罪嫌移送南檢偵辦。

去年11月底，蔡獲檢方不起訴後，以被上銬的過程中，手部曾被拉挫傷等理由，認為李員執法過當，反控對方傷害、妨害自由、公然侮辱、誣告共4罪。

檢方認為，李使用辣椒水係因逮捕過程遭到抗拒，為增加對方不適而噴，才能順利逮捕，難認違法；至於蔡的傷勢也可能因為情緒激動、掙扎等造成，難以認定李員有故意拉住手銬拖行的犯意；且警方依法可拘束受逮捕人的人身自由，難認涉嫌妨害自由、妨害名譽或凌虐人犯，因此處分不起訴。