目前世界各國的職棒賽事大部份都告一段落，美職、中職、韓職、日職正處於休賽期，而中職、日職緊接著陸續公布年度獎項，像日職月初就公布了中央、太平洋聯盟金手套得主，由廣島鯉魚二壘手菊池涼介獲得，這是他連續第9年得獎，打破日職的紀錄，就如同美職的阿瑞納多(Nolan Arenado)。

菊池涼介擊敗養樂多燕子的山田哲人、巨人吉川尚輝，獲選聯盟二壘手金手套，而他之所以能在此位置9連霸其實是有原因的，菊池涼介本季上陣136場，僅5次失誤，守備率高達0.991，可怕的是這還並非他最強一季，去年他曾創下「單季0失誤」神話，在二壘手地位幾乎無人能撼動。

菊池涼介靠著如此完美守備能力闖出名號，有「內野魔術師」之稱，這個名號可是大聯盟明星球員拜耶茲(Javier Baez)所擁有，菊池涼介不只連霸次數堪比阿瑞納多，守備功力更如同「拜耶茲上身」，加上他還有強悍打擊能力，除了多次金手套，還曾奪下聯盟安打王，可說是攻防一體最佳典範。

菊池涼介今年31歲，正值巔峰時期，2012年開始效力廣島鯉魚，2014年繳出188安、11轟、58分打點、23次盜壘成績，打擊率高達.325，長打率.456，攻擊指數.808，2016年同樣繳出超過3成打擊率，生涯單季失誤數首次來到5次以下(4次)，接著2017年5次、2018年3次，去年則完全沒有任何失誤！