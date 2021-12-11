桃園市府與金門縣府首度合作，以「跨境閩南．文化連結：金門及桃園視角的全球過程與移民記憶」為主題，辦理閩南文化國際學術研討會。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市長鄭文燦11日前往國立中央大學，出席2021閩南文化國際學術研討會桃園場開幕，鄭文燦表示，桃園市府與金門縣府首度合辦閩南文化國際學術研討會，以「跨境閩南．文化連結：金門及桃園視角的全球過程與移民記憶」為主題，於9日及11日分別在金門大學及中央大學舉行，邀請國內外專家學者共襄盛舉。

鄭文燦指出，桃園與金門締結姊妹縣市逾20年，金門機場聯外道路也特別命名為「桃園路」，桃園也有許多鄉親來自金門、馬祖等離島，展現兩城情誼，尤其金門保存許多珍貴的閩南文化，以及書院傳統、獨特的宗教節慶、南洋樓、戰地遺址、碉堡坑道等，也形成所謂的「金門學」，並逐漸邁向國際化發展，相當值得深入研究、挖掘金門文化魅力。

鄭文燦提到，桃園是另一種文化典型，具有多元族群融合特徵，早期先民開墾奠定桃園「北閩南、南客家」的分布樣態，市府除成立客家事務局傳承客家文化，2018年也特別設立文化局「閩南及民俗文化科」，專責推動閩南及傳統民俗，辦理傳統特色節慶活動。

另外，鄭也提及，移民史形成珍貴記憶，政府積極透過多種形式調查並記錄移民史，此外，桃園太武新村眷村文創園區也設立八二三砲戰故事館，每年籌辦各式紀念活動，未來期盼能與金門擴大合作，帶領民眾更加認識金門戰地文化。

文化部政務次長蕭宗煌透過視訊連線致詞表示，過去20年來，地方學在各地興起，包含金門學等，屬於新的鄉土文化運動，希望帶動大眾對文化資產保存的重視，並推動文化觀光，提升地方文化自信心、光榮感，尤其桃園與金門關係深遠，首度合辦研討會並邀請馬來西亞、新加坡、英國等外國學者一同參與，相信將有助於達成閩南文化邁向國際化的效果。

金門縣副縣長李增財則說，金門因地理之便，成為移民的起點、也是中間點，早期許多來自泉州的先民經金門、廈門、澎湖等地，輾轉來到台灣本島定居。即便金門縣實際居住人口不到7萬人、戶籍人口約14萬人，人口不多但文化底蘊深厚，除閩南文化、僑鄉文化、戰地文化等，今年則首度與桃園合作舉辦閩南文化國際學術研討會，希望藉此深化對台灣閩南文化本體性的瞭解。