年紀絕對不是阻止人生精彩的藉口！今年高齡90歲的劉春長平時參與新園鄉港墘社區弘道基金會推動的「銀髮魔術課」方案，經過10周練習，11日首次在公開舞台，搖身一變成了不老魔術師，不僅娛人也自娛。

長期在社區大廟擔任廟公的劉春長，在閒暇之餘，總與老伴相約參與據點活動，相差10歲的夫妻兩，雖常常鬥嘴、卻是人人眼中的模範夫妻，每當在課程進行中，阿嬤總是毫不客氣地數落著阿公，他也笑笑回應、從不生氣，逗趣兩老總為課堂帶來許多歡笑聲。

為了支持助老公益，阿公阿嬤接下上台演出任務，為獨居弱勢長輩關懷計畫募款，雖短短5分鐘魔術，阿公認真練習、努力記住手法，在眾人掌聲中緩緩走上舞台，瞬間將大撲克牌由紅心變成黑桃；阿嬤也不讓老伴專美於前，表演「魔棒生花」，將一根棍子瞬間變成一朵花。

訓練長輩的魔術師柯智文緊盯全場，表演完畢那一刻，頻頻點頭給予高度肯定，他說，當時接到訓練高齡長輩任務，也曾擔心對方會不會聽不懂？但隨著課程不斷進階，發現很多人都比想像中學得快，談到劉春長，柯更驚艷地說，不僅指法靈活，更常直接破解魔術，「腦筋動得很快」。

弘道基金會組長郭明珠表示，台灣有7成5的祖父母會主動關心孫子女，卻只有4成8孫子女會主動關心祖父母，而更有3成以上祖父母與孫子女都渴望有娛樂型活動來促進祖孫間的情感，為促進代間互動，未來會在陪伴社區開發更多課程，或許還能培養出更多不老魔術師。