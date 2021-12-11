高中聯賽鋁棒組11日進行最終戰，高苑工商在謝義城、黃彥博2名高一投、打雙雄帶領下，以4比3擊敗平鎮高中，繼101、104學年度後，抱回隊史第3座金盃，也成功阻擋平鎮完成3連霸。

高苑連2年與平鎮在冠軍戰對決，平鎮開賽利用觸身球展開攻勢，田明倫、李勛傑接連安打先馳得點，高苑則在1局下2出局後以不死三振上壘，高志誠、簡百廷接連安打，接著平鎮游擊手失誤，黃彥博擊出二壘安打，單局進帳3分逆轉。

平鎮在3局上1出局後曾譯威、田明倫安打連發追回1分，高苑先發投手何靖出現觸身球，讓高苑決定換上左投謝義城，雖先出現觸身球，再被胡振利敲出安打，讓平鎮追平比分，不過之後就穩定下來，雙方3比3比數維持到5局結束。

關鍵6局下，高苑2出局後陳柏恒擊出三壘安打站上得分大門口，再靠黃彥博安打打下超前分，就以這一分差獲勝，自93學年度分成木棒、鋁棒組後，高苑拿下隊史第3座金盃。

高苑總教練李來發賽後直呼「真的不簡單！」他認為，這批選手身材沒有特別突出，但很想贏

球，十分難能可貴。他也指出，接替先發投手的謝義城很重要，「他球速雖然不快，但投球技巧不錯，未來可以期待。」

高苑第7棒黃彥博單場3支3，包辦3分打點也是關鍵人物，獲得MVP，李來發說：「他腳程快，打擊有力道，兩好球後不容易被三振，能打得到球，這次表現也很關鍵。」