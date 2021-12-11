中研院P3實驗室前研究助理確診新冠肺炎。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，實驗室比醫院更危險，而每個國家在高風險病原體的實驗室，都會制定的應變計畫，並整理出「實驗防疫五大要」，也提醒民眾別忘了還有一群在高風險下的實驗操作的人員，他們都是幕後英雄！

黃軒今(11日)在臉書粉專表示，新冠肺炎高風險地區，大家都以為是只有在醫院，但處理高風險病原體的實驗室其實比醫院更危險，這些實驗內操作的幾乎都是易傳播的病原體。因此在標準的高風險病原體的實驗室，都會有制定的應變計畫。

黃軒也整理出高風險「實驗的五大要」包括：

一、模擬「要」落實

二、操作「要」標準

三、穿著「要」全套

四、脫時「要」慬慎

五、監控「要」警覺

黃軒提到，在高風險病原體的實驗室，幾乎會有災害演練，很多模擬狀態，都會一直持續演練，像是模擬管制性病原及毒素工作人員發生暴露狀況、實驗室工作人員發生虛脫或昏倒情況其他人員如何應變、如果實驗室發生大規模溢出物事件處理方式，以及突發事件時實驗室人員在工作狀態下疏散的方式。

黃軒指出，所有基本的風險評鑑模式，包括4個重複循環的步驟：危害鑑別、危害特徵、暴露評鑑、審查和持續改進。

最後黃軒致上謝意，感謝第一線防疫、醫師人員，並提醒民眾，別忘了有一群在高風險實驗操作的人員，這些實驗人員真的很辛苦，冒險進行協助高風險的病毒診斷，大家才能有效知道如何防疫，他們都是幕後的英雄。