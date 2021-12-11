台中國家歌劇院今年歲末音樂會，以《去歌劇院輕旅行！》為主題，邀請「神秘失控」、「爵諾歌手」及「尋人啟事」等3組人聲樂團輪番詮釋動畫電影經典名曲，並由電影《歌喉讚》音樂總監戴克．莎朗（Deke Sharon）改編台灣音樂劇組曲，由金曲獎最佳歌手桑布伊等人在今年12月31日用美聲與民眾共度2021年最後一晚。

「這次音樂會對阿卡貝拉迷而言非常難得，不止齊聚了三世代人聲樂團，更會有跨團大彩蛋！」歲末音樂會音樂總監、Vocal Asia執行長陳午明分享指出，這是他們近2年來一直沒有辦法做到，但所有人心裡都想做的事，希望透過歌聲實現徜徉世界各地的夢想。

連續舉辦3年的台中國家歌劇院歲末音樂會，已成為台中人的「城中盛事」。台中國家歌劇院表示，3個阿卡貝拉團體、21名歌手組成超大陣容同台演出，能歌擅演的「神秘失控」負責擔當關鍵戲劇連結；「爵諾歌手」將透過歌聲刻劃動人旅行場景；金曲最佳演唱組合「尋人啟事」獲獎後首次在劇場舞台引爆超強能量。

台中國家歌劇院指出，被譽為「國寶級歌手」、三度摘下金曲獎最佳原住民歌手的桑布伊更將以特別來賓身分登上歌劇院歲末舞台，與3個團隊以美聲撼動2021年最後一晚；劇場導演王靖惇則會透過戲劇手法、影像設計，讓觀眾宛如置身巨型機艙，隨舞台風景變化、一起拉著行李箱去不同的國度遊覽。