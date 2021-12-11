公投選戰進入最後衝刺階段，國民黨高市議員邱于軒於11日選前「超級星期六」在高雄大寮舉辦「四個都同意，台灣更美麗」公投說明會，邀請到藍營強棒羅智強、謝龍介、高金素梅等人到場宣講，並一同高歌《團結就是力量》、《明天會更好》，現場熱鬧滾滾，羅智強更宣布，若4個公投都通過，將步行400多公里謝票。

羅智強表示，以萊豬及核四為例，若萊豬進口台灣，全國人民都有機會吃到毒豬，繼續用燃煤發電，讓空氣持續汙染下去，大家得到肺腺癌的機率也會大大提升，若台灣未來要更好，公投一定都要投同意，若4個同意票都通過，他將從台北用步行方式走到高雄，向大家謝票。

謝龍介表示，台灣確實應該跟美國當朋友，用錢跟美國買破銅爛鐵建立友誼都沒關係，但用人民的健康來換就不行，雖然美國牛也有進口台灣，但台灣人吃牛與吃豬的比例是1：9，而且萊牛有明確標示並執行源頭管控，若要為了台灣好，一定要拒絕萊豬進口台灣。

高金素梅表示，民進黨政府只會用口號治國，喊出「用愛發電」的口號，但事實明明就是「用人民的肺發電」，台灣每年有9000人死於肺癌及肺腺癌，所以大家一定要選擇乾淨、省錢的能源，同意重啟核四，千萬別被民進黨說的「核廢料放你家」恐嚇，現在早已經有技術可以處理核廢料。

核四前廠長王伯輝表示，他在電力公司核能部門工作40年，在核四廠工作16年，他強調，核四廠絕對不會發生類似日本福島核災的事情，因為核四廠的設計與福島核電廠不同，且日本311大地震後，還有許多核電廠都持續運作，核四廠的設計比繼續運作的電廠都還新還穩固，所以必須支持重啟核四。