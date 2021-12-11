運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果一個人經常換手機號碼、輕視零錢、不注重衣著，或作息不正常、日夜顛倒，都會讓運勢下滑，讓自己越來越衰，因此一定要注意避免，才不會讓霉運纏身，諸事不順。

▍1.經常換手機號碼

有些人會因為習慣或工作原因頻繁更換手機號碼，不過從命理角度來看，這麼做可能會耗損運勢，每個人的手機號碼在使用時會生成獨特的能量，能幫主人提升貴人運，如果頻繁更換號碼，會讓自己好不容易累積起來的運氣消失，等於是前功盡棄。

▍2.輕視零錢

零錢也叫做散錢，也就是「散財」，有些人很討厭收到零錢，覺得又重又難收納，收到零錢就隨意亂擺在家中各處，這麼做容易在不知不覺間破壞自己的財氣。致富之路往往都是慢慢累積的，零錢再小也是錢，終有變成大筆存款的時候，珍惜零錢就是在珍惜自己的財運，降低破財的機率。

▍3.不注重衣著

一般人都是依照喜好來穿搭，不過有些類型的衣物很可能會帶來霉運，像是衣服上有誇張的圖案，例如骷髏、寓意不詳的字等，或是到處都是補丁破洞的衣服，建議別穿。一個人的穿著會影響運氣，衣著如果整潔得體，整個人的精氣神就會隨之散發出來，運勢自然會越來越好。

▍4.日夜顛倒

從命理角度來看，那些喜歡熬夜和睡懶覺的人，家中多少都有風水問題。大家都知道充足、高品質的睡眠能讓身體更健康，但有些人喜歡晚上熬夜玩手機，白天打瞌睡，影響工作或學業，長期作息不規律的生活，不僅會影響健康，還會帶衰運勢，整個人顯得黯淡無光。

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