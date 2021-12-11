大園警方到場後，於王男的小貨車上查扣工具剪、小剪刀及線材一綑等贓物。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市觀音區有名29歲的王姓男子，10日清晨至大湖路一段上某間倉庫行竊，過程中意外卻誤觸警報器，當下鈴聲大作驚動保全，員警獲報後立即趕往現場，當場查獲正在行竊的王姓男子，全案依竊盜罪送辦。

大園警方表示，王姓男子平時無業、居無定所，10日清晨王男開著租賃自小貨車到觀音區大湖路一段上某間資源回收倉庫，趁四下無人時下手行竊，過程中不慎觸動警報器，保全被驚動後得知倉庫遭人入侵，趕緊打電話向警方報案。

新坡派出所警員蕭荃允、江文來獲報趕至現場，發現王男正在翻找回收物，警方上前詢問時，王男辯稱是受老闆委託來整理物品，卻又說不出委託人的名字，此時警方又在一旁發現王男所駕駛的租賃自小貨車，疑似先前涉及轄內竊案的作案車輛，令警方更覺得王男形跡可疑，隨即通知倉庫主人前來指證。

倉庫主人到場後表示不認識王男，也沒有請他來整理倉庫，當場戳破王男的謊言，王男見事跡敗露，於是改口辯稱以為該處是無人管理的廢棄倉庫，才會進去撿東西。警方隨後在王男的小貨車上查扣工具剪、小剪刀及線材1綑等贓物，詢後依竊盜罪將王男移送桃園地檢署偵辦。