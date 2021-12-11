苗栗縣三灣鄉落羽松秘境台3線沿線禁止臨時停車。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖草莓季已開開鑼，將吸引大批遊客前來。（謝明俊攝）

大湖分局提供替代道路路線。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖分局提供替代道路路線。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖分局提供即時車況查詢APP。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉落羽松秘境及大湖草莓季近期登場，預料將吸引大批遊客前來賞遊採果，苗栗縣警局將實施交通管制，包括台3線101K三灣段全線兩側禁止臨時停車，加強管制疏導台3線進出泰安、大湖重要幹道路口，防止車流回堵，警方呼籲用路人配合疏導。

位在苗栗縣三灣鄉台3線落羽松莊園景色優美，每年吸引大批遊客前往遊玩，目前莊園內落羽松逐漸由綠轉紅，週休假期已出現大批遊客，轄區頭份警分局特別自即日起至明年元月9日止，實施交通疏導勤務管制及違規車輛取締，包括台3線101K路段全線二側路邊為紅線，禁止臨時停車，勿任意迴轉及違規停車，另行人穿越馬路時也應注意左右來車，勿在車道上逗留，以維自身及他人安全。

而苗栗縣大湖鄉草莓季長達5個月的活動已經登場，草莓季加上鄰近泰安鄉溫泉周邊露營區林立，大量遊客為採果、泡湯及露營而來，造成大湖及泰安重要聯外道路台3線交通流量大增。

轄區大湖警分局為疏導草莓溫泉觀光季假期交通，加上「大湖二橋」目前進行改建作業，警方已研擬替代路線以避免進入市區車輛發生壅塞，台3線北上進入市區車輛，由下街（銅鑼農機行旁巷道)右轉進入市區，進入中原路後管制僅可右轉往市區行駛。市區往卓蘭方向行走至大湖酒莊前左轉，往卓蘭方向行駛。

警方統計大湖地區可能塞車的時段為假日15-17時，較易壅塞路段為大湖酒莊前及台3線與苗62線口，建議民眾可多使用替代道路，進入本轄主要道路為台72線，為疏導車流，提供各位鄉親以下替代道路：從北到訪的民眾，可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進出本轄，或由苗栗交流道經公館鄉由台6線進出本轄。另南部的民眾，可由三義交流道，沿縣道140線、苗130線進出。

大湖分局也製作交通疏導LINE官方帳號(湖光戰警)可聯結公路總局路段即時監視影像，供民眾了解重要路段即時路況，民眾可於大湖分局 FACEBOOK粉絲專頁掃描OR-code加入好友運用，民眾也可多利用警政APP及路況即時影像APP查詢路況。

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