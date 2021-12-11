日本海上自衛隊宣布，新型最上級「多功能護衛艦」（FFM）的4號艦「三隈號」（FFM-4），已於10日下水。該級艦不僅如現代巡防艦一般，具備防空、反艦、反潛能力，還能執行掃雷與獵雷任務，堪稱最強「工具人」。

根據海自與防衛省聲明稿，下水儀式於九州的三菱重工長崎造船廠舉行，由副防衛大臣鬼木誠主持。防衛省指出，該國護衛艦的命名原則為天氣現象、山巒、河川或地名等，而「三隈號」便是以流經九州大分縣日田市的三隈川為名。

多功能護衛艦的完整武裝包括5吋砲1門、MK 41垂直發射系統16管、海公羊（SeaRAM）近迫武器系統1座、4聯裝17式反艦飛彈發射器2座、3聯裝68式反潛魚雷發射器（即日本版Mk 32）2座等，並能攜帶1架SH-60K直升機。不過因日方仍在考慮多功能護衛艦將攜帶的飛彈種類，B砲位的MK 41目前暫緩安裝，未來可能填裝07式超音速反潛火箭、改良型海麻雀防空飛彈（ESSM）或新型反艦、防空飛彈等。

另外，由於第二次世界大戰時美軍大量於日本周邊海域布雷，讓其吃盡苦頭，不僅戰後首個重新啟動的舊海軍單位便是海軍省軍務局掃海部，後續數十年來也專注於發展反水雷能力。不過在近年威脅環境改變下，海自決定減少掃雷艦艇數量，以增加水面作戰船艦，並讓多功能護衛艦搭載無人掃雷與獵雷載具、掃雷聲納等裝備，彌補損失的反水雷能量。

海自多功能護衛艦計畫2018年展開，每艘造價約500億日圓（約新臺幣122億元），首艦「最上號」（FFM-1）2019年開始建造。初步規劃建造10艘，不過為取代阿武隈級、初雪級、朝霧級等舊型艦，未來建造總數可能達22艘。