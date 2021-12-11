林昶佐罷免案會過嗎？中選會近日宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，將於明年1月9日投票。相對民進黨對於罷昶案成立後的快速整合，國民黨內部則因無黨籍北市議員鍾小平藉同舟計畫重回國民黨，引發黨內反彈，導致罷昶氣勢衰退，擬換藍委鄭麗文擔任主砲手。對此，前民進黨台北市議員童仲彥也發表他對罷免案的看法。

童仲彥6日接受《中時新聞網》專訪表示，鍾小平稱罷免案是國民黨伴手禮，所有人心都涼了，因為罷免團隊並沒有這樣的意思，是林昶佐本來就做不好。他觀察到，現在國民黨的在地議員作法消極，不過，所有的民進黨在地民代，也都知道林昶佐做不好，甚至有議員想在2024年取而代之，因此現在挺林昶佐，也是挺假的，包括蔡英文總統可能也有所準備，看由誰來取代林昶佐。

童仲彥續指，林昶佐近期開始在臉書貼行程也只是密集做秀做給人看，他以前跟本不跑地方行程的紅白場。話鋒一轉，童仲彥認為，萊豬進校園表決時，林昶佐身為無黨籍立委，卻選擇和人民站在對立面，執意和民進黨站在一起，現在做一堆秀、開直播，但這樣並不能掩蓋他做過的事，中正萬華人也不會忘記。

對於外界形容罷免案是藍綠對決，童仲彥直言，這次罷免的力量是不分黨派包括所有公民力量結合起來，中正萬華鄉親們也不能被林昶佐給蒙騙了，其實他任內會勘號稱近百場，但很多都是和其他民代聯合完成的，並不是他的功勞，況且6年來做不到百場，這叫做得很好？

童仲彥強調，自己是在地人，能理解鄉親的心聲，過去衛福部次長石崇良喊「萬華是疫情破口」時，林昶佐人在哪裡？有捍衛過中正萬華嗎？大家真的不能再被林昶佐騙了，他也預告，此次罷免推動將以金色力量黨為主軸，找對林昶佐不滿的年輕歌手和樂團，視時機在西門町辦活動，唱給林昶佐聽。

談及今年青山王宮遶境，童仲彥還說，林昶佐今年為何不敢唱了？往年都唱很大聲，今年因為要被罷免就開始作秀跑行程，代表以前是完全沒在做！甚至連問政質詢的內容，有多少是跟中正萬華有關的？攤開來看一目了然，自己(童)做的不會比他少，整天喊抗中保台，但卻連兵都沒當，這種人整天喊抗中保台，這叫愛台灣嗎？