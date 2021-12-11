「Open House」活動在全世界40多個城市串聯，新竹縣也響應此活動，於11、12日開放新竹縣長公館、竹北六張犁聚落、職籃攻城獅主場館VIP獅王包廂，縣長楊文科11日也化身導覽員，向預約的15名民眾，介紹縣長公館特色及他平日起居，為平常不輕易開放的館舍揭密。

新竹縣長公館位於縣治特區，為1棟2層樓高的建築，楊文科11日以東方美人茶和茶點，招待15名親訪的民眾，並說明縣長公館的空間及使用方式，楊文科表示，縣長公館1樓空間具有招待貴賓的會議室、餐廳及廚房，2樓則是起居空間，庭院種有老樹及植栽，增添寧靜。

除了縣長公館外，竹北六張犁聚落11、12日也開放4場次的導覽，備受矚目的攻城獅主場館VIP獅王包廂則在12日開放4場次提供民眾參觀，一覽客家文化及運動場館。

楊文科表示，新竹為亞洲第5個參加Open House的亞洲城市，而「打開新竹」具有其意義，能讓大眾更加認識這個城市的底蘊，新竹縣不僅擁有高科技廠房，亦有悠久的歷史及文化、自然生態，「打開」縣長公館也將「與民眾為鄰」為概念推廣，表達縣長在公務以外的一面，仍舊持續努力過生活。

造訪縣長公館之一的民眾，也曾經參與「打開台北」，認為縣長公館十分樸實，每個擺設都對縣長具有特殊意義，能由楊文科當導覽親自介紹、對話，也認識到縣長平易近人的一面。