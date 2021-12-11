台灣1218公投進入最後一周決戰，台中場於烏日站前日出廣場舉行，由總統蔡英文領軍。（陳世宗攝）

台灣1218公投進入最後一周決戰，民進黨發動全台黨公職力量拚4個不同意黃金總動員，台中場於烏日站前日出廣場舉行，由總統蔡英文領軍，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等輪流宣講；蘇貞昌說，全世界拼經濟都倒退，只有台灣逆勢成長，全是蔡總統領導有方。

台中今天中午艷陽高照，行政院長蘇貞昌首先感謝台中鄉親將台下坐這麼滿。蘇貞昌說，美中貿易大戰全世界受疫情衝擊，台灣經濟卻逆勢成長，境外資金回台超過3300多億，經濟創11年來新高，股票破萬點天數史上最高，勞工的基本工資15年漲幅調最高，軍公教調薪也是25年來幅度最高。

蘇貞昌細數中央在台中的政績，像是「班班有冷氣」政策，台中就佔25億元，明年夏天來的時候，在座民眾的小孩、孫兒女就有冷氣可以吹；此外，台中榮總第三醫療大樓將新增800床、台中榮總醫療大樓將新增300床等。政府要建設、持家都很不容易，需要各位頭家來支持。

蘇貞昌指出，四個公投要重啟核四，核四廠在當年台北縣，國民黨15年花3000億，1度電都未發就封存起來，現在要如何重啟？執照已過期、廠商已解散，加上又位處地震斷層帶萬一發生火災？國家主人要提出主張，政府要穩定供電不不能發生核災，所以要三接否則無法穩定供電，國家主人下周六要投下不同意。

蘇貞昌表示，萊豬就是萊牛，當年馬英九要進口萊牛民進黨也反對已9年，去年進口一萬八千噸，目前全世界有109個國家都接受，台灣能不接受嗎？台灣是靠貿易立國，參加國際貿易組織是零關稅，台灣有政府保護顧安全；國民黨在亂下周一定要投下不同意。

蘇貞昌強調，公投綁大選、投票到半夜，大家都是國家主人，我們要投下不同意。我當行政院到立法院施政報告，各位是國家主人我來報告，現在要決定國家政策、決定台灣的未來！四個不同意、不要讓台灣再亂下去，四個不同意、不要讓國民黨在亂下去，四個不同意、讓台灣更有力，四個不同意、讓台灣走出去！