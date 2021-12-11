香港人工智慧（AI）獨角獸商湯集團10日截止在港上市招股，美國政府於當日深夜公布關於「侵害人權」的制裁名單，把該集團列入黑名單。此舉令市場高度關注商湯集團能否如期於17日在港掛牌，陸媒引述該集團表示，（IPO）暫時沒有影響。

路透報導，美國政府10日宣布對數十個與中國、緬甸、北韓、孟加拉有關的個人和實體實施與人權相關的制裁，並將商湯集團列入投資黑名單。美國財政部聲明指出，將商湯集團列入「中國軍工複合體企業」名單，指控其開發可以確定目標種族的人臉辨識程式，特別關注辨識維吾爾族人。因此，美國投資者投資禁令適用於商湯集團。

針對被美國列入投資黑名單一事，商湯集團11日在官方微信回應，對於此一決定與相關指控表示強烈反對，該決定與相關指控毫無根據，反映出對商湯根本性的誤解。

此外，商湯集團表示，其倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智慧技術使用的倫理標準，讓人工智慧技術能獲得恰當的應用。同時，商湯廣泛和第三方機構與國際組織合作，制定一系列人工智慧可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智慧技術可持續發展。