由旺旺中時媒體集團主辦的第42屆「旺旺．時報文學獎」，11日在台北萬華時報大樓舉辦頒獎典禮，今年活動主軸以「筆花盛開．好文翩翩」為主題，得獎作品集也以報導文學類別首獎得主張薈茗作品《溫柔靠岸》為題，在大疫之年因書寫而溫柔靠岸。

今年與會貴賓包括中國時報總編輯王銘義、台大校長管中閔、台灣文學館館長蘇碩斌、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘，以及時報出版董事長趙政岷，作家季季、楊渡、愛亞、陳銘磻、楊樹清、須文蔚、吳鈞堯、林黛嫚、謝佩霓、眭澔平、司馬中原。此外還有資深媒體人盛竹如、資深影星胡錦等，都以眭澔平親友團身分出席，加上諸多文友與參賽者等皆出席，現場還有透鳴單簧管重奏團演奏多首動聽音樂，場面熱鬧溫馨。

中國時報總編輯王銘義表示，在疫情特別艱困的一年，文學可說是心靈的一帖良藥，為此他提議恢復「報導文學」組別，為時代留下特殊記憶，「不管是報導文學、散文或新詩，都和生命經歷和淬鍊有關，這次有得獎者是醫護人員，透過文學書寫，把在特殊年代裡的特殊遭遇，記錄下來。」

王銘義表示，在今年的頒獎典禮上特別可以感受到台灣文學界傳承，「這也是中國時報舉辦文學獎的初衷，希望可以鼓勵更多新人和創作者，繼續寫下去，讓台灣的文學可以一代傳一代。」台灣文學館館長蘇碩斌也特別代表文化部長李永得前來，他表示，時報文學獎可說是取得文壇的入場券，影響力一直存在。

台大校長管中閔是第二屆時報文學獎新詩組得主，他特別對參賽者和得獎者獻上祝福，他表示年輕時是文學愛好者，雖然後來沒有走上文學道路，但還是對文學保持興趣，「文學在人生每一個時間點都需要文學，為我們的生命提供養分。」

作家陳銘磻這次擔任散文組決選評審，他過去以〈最後一把番刀〉獲《中國時報》第一屆文學獎報導文學優等獎，他表示從第一屆走到四十二屆，他對時報文學獎掀起的文學浪潮可說是記憶猶新，「今年擔任散文組評審，看得很開心，這屆的散文作品，不再是過去看到的既定印象、風花雪月的散文，好作品多得不得了，但作為評審要有所取捨，最後選出得獎作品。」陳銘磻表示，好作品很多，也因此有遺珠，他鼓勵沒得獎的參賽者明年再度參加比賽。