大陸「推進海南全面深化改革開放領導小組」10日舉行全體會議，由兼任組長的中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正主持召開，強調要緊緊圍繞《海南自由貿易港建設總體方案》確定的目標，牢牢抓住制度集成創新這個根本著力點，準確把握分步驟、分階段的實施節奏，推動海南自由貿易港建設不斷取得新進展。

會議總結2021年推進海南全面深化改革開放工作、審議有關文件、研究部署2022年重點工作。與會的還有副總理胡春華、發改委主任何立峰。

韓正指出，《海南自由貿易港建設總體方案》發布實施以來，早期政策逐步落地見效，重大功能平台作用凸顯，風險防控體系加快構建，「十四五」海南自由貿易港建設實現良好開局。要緊緊圍繞《總體方案》確定的目標，牢牢抓住制度集成創新這個根本著力點，準確把握分步驟、分階段的實施節奏，推動海南自由貿易港建設不斷取得新進展。

韓正會中強調「六要」：要抓緊推進海南全島封關運作準備工作，加快口岸基礎設施規畫和建設。

要進一步夯實重大平台和產業發展基礎，集中精力把優勢產業做大做強，把經濟流量提升起來。

要把生態環境保護放在突出位置，扎實推進國家生態文明試驗區建設。

要著手開展高水準開放壓力測試，以更大力度探索貿易投資自由化便利化規則。

要進一步強化重大風險防控工作，建立健全風險預警、研判和處置聯防聯控機制。

要加強組織協調，及時研究解決重點難點問題，確保各項任務落實到位。