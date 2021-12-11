男星邱澤和混血女神許瑋甯在合作電影《當男人戀愛時》傳出緋聞，當時雙方否認，直到昨（10）日兩人拋出震撼彈，公開戴著婚戒的甜蜜合照，證實結婚喜訊；在兩人婚事曝光後，收到許多演藝圈好友祝福，而昔日和邱澤傳出烏龍母子戀的陳美鳳，也大方透過經紀公司回應，「他值得擁有更多的幸福」。

邱澤和許瑋甯昨日驚喜公開結婚喜訊，許瑋甯在IG曬出勾著邱澤的親密合照，還能看到兩人手上閃亮亮的婚戒，「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚人」；經紀人也證實是在7日時登記結婚，且由資深女星藍心湄擔任證婚人。

而邱澤過去有過不少緋聞對象，其中最令外界震驚的就是和他相差25歲的「最美歐巴桑」陳美鳳，但事後雙方都回應只是烏龍，陳美鳳當時只是順著藍心湄起鬨，「我就跟粉絲一樣愛他而已」，也稱讚他是有禮貌、家教好又貼心的男人。

在邱澤和許瑋甯結婚後，陳美鳳也透過經紀公司給予祝福，「他應該要成家了，我想他媽媽是最高興了，邱澤很孝順，他值得擁有更多的幸福」。