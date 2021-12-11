南投縣消防局11日下午接獲通報，40歲張姓男子等2人組成的登山隊從台北到南投丹大登山，約11點左右張男疑似失足摔倒無法步行報警求救，若徒步進入至少需要5天，後空勤總隊出動黑鷹直升機前往搭救，張男傷勢嚴重，疑似傷到脊椎下半身沒有知覺，手部麻痺，後緊急送往醫院急救。

11點55分空中勤務總隊臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊接獲通報，於12點29分起飛後定向丹大東溪，下午1點06分抵達目標區，1點08分就發現受困的張男及友人，但因張男位於林班內山溝且地勢陡峭，由隨行的2位特搜員實施搬運，耗時約25分鐘才將張男等人吊掛進艙。

空勤總隊表示，張男與友人從花蓮入山，若從失事地點來算，南投警消徒步進入至少要5天，而受困的張男2人算是經驗豐富的山友，找到相較空曠處用衛星電話定位座標，讓直升機抵達現場就迅速發現。

空勤總隊說，但因為地勢陡峭，直升機先將２名特搜員放到地面協助將傷者搬運到適合吊掛的空曠處，直升機在空中待命將近30分鐘時間，特搜員才順利找到適合位置，並將受傷的男子救出，約2點06分石降落竹山消防署訓練中心，由南投縣消防局接手將傷者送醫。