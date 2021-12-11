國內銀行驚傳ATM大當機，有網友稱跨行轉帳試了3家業者都失敗，引來其他網友也紛紛回報災情。財金公司表示，今日許多銀行因系統異常，導致ATM當機，目前均已恢復。

國內銀行驚傳ATM大當機，網友回報災情。（圖／翻攝PTT）

許多網友在PTT八卦板上通報災情，「渣打，郵局+1」、「中信、台新都不行，連ATM領錢也失敗」、「彰銀，兆豐也是」、「聯邦戶頭繳電話費失敗」、「跨行領款不行，會出現等待財金回應遇時，而且戶頭會被扣款」、「轉帳跟提款都不行」、「跨行提款都不行阿！」、「我是用網銀不能，哭阿」。

財金公司表示，今日「自動化服務機器共用系統」IBM系統程式IMS佇列(Queue)於12月11日17時06分發生異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於17時13分復原，各金融機構並陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務，請民眾安心使用。

財金公司解釋，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；造成部分民眾不便，深感歉意。