1名男網友日前請心儀的女生吃飯，吃完後他掏出錢包珍藏許久的「五倍券」付帳，不料離開餐廳後他卻遭女方嫌小氣，他事後相當不解，發文說「分開後我一直在思考為什麼我小氣，女的也不是多正啦，是不是可以不要了」；不少網友則說「直接付自己的錢離開」、「這種人直接放生」、「吃免費的還在靠X」。

該名男網友在PTT上發文表示，他日前與1名心儀的女生約會，吃飯時他主動表示出錢，於是他拿出五倍券問店家說有沒有特價或優惠方案，他先前因為許多店家沒有優惠活動，因此把五倍券留到現在；沒想到他大方用五倍券請女方吃飯，走出餐廳後卻被嫌棄「好小氣」。

1名男網友日前請心儀的女生吃飯，吃完後他掏出錢包珍藏許久的「五倍券」付帳，不料離開餐廳後他卻遭女方嫌小氣，他事後相當不解。（翻攝自PTT）

1名男網友日前請心儀的女生吃飯，吃完後他掏出錢包珍藏許久的「五倍券」付帳，不料離開餐廳後他卻遭女方嫌小氣，他事後相當不解。（翻攝自PTT）

該男網友說，「蛤？我都請客了是在供X小？」他說他一直很珍惜使用五倍券，沒想到如今卻被女方嫌棄小氣，PO文說「分開後我一直在思考為什麼我小氣，女的也不是多正啦，是不是可以不要了」。

其他網友則留言說，「女的有病，可以叫他滾了，等同現金的東西拿去請他買藥吃」、「是我的話會說不好意思錢沒帶夠沒辦法請你，付完自己的餐點轉身走人」、「男性小氣沒關係，只要把錢花在值得的人身上就好」、「愛計較的女生可以放生了」、「嫌你小氣那就不要請了啊」、「這種人直接放生，吃免費的還在靠X，叫她去吃X啦」。