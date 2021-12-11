重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票，今天舉行第5場意見發表會，其中珍愛藻礁正方代表珍愛藻礁領銜人潘忠政代表，反方代表則由民進黨立委洪申翰擔任；潘忠政說明時，感謝數名表態支持三接外推方案的專家學者，包括環境律師詹順貴曾在2018年時，與農委會主委陳吉仲等人共同呼籲與四接整併至台北港，也感謝立委洪申翰曾提出不蓋三接也有其他能源轉型方式的論證，這些都一再點出觀塘不是三接唯一的方案，政府多次可以轉彎卻不轉彎的依據。

潘忠政表示，台灣橫跨多個生態系，孕育出多樣的生態種類，台灣物種至少超過15萬種，其中有3成是特有種或亞種，而台灣的藻礁生態系在其中更是獨特，Misson Blue列為東亞第一個希望熱點，在多名專家學者研究也發現許多保育類生物，「這是多讓台灣驕傲的事」

潘忠政說，藻礁生態系與海洋連通的，當外面被堤防包圍、就算有棧橋讓海水流通，也會影響環境，因此希望透過公民投票翻轉大潭藻礁的命運。

潘忠政拿出三接破壞藻礁的照片並指出，當天與許多朋友見證被三接鋼樁插入藻礁軀體，也揭穿許多謊言，藻礁無法為自己說話，魚蝦蟹貝也無法為自己說話，就算被棧橋破壞，仍無法說出一句話來。

潘忠政強調，為守護環境站出來說話，同時也是守護台灣價值，為了生態保護，台灣劃設許多國家公園，知道環境的價值遠超過當代人，但仍有許多機會檢視做的更好，法律程序未被落實最後以多數決取代專業評估造成環評史上最黑暗的一天、環評大會淪為投票大會，聽證會也未開啟，深深傷害珍愛的民主價值因此走向公投之路，共同檢視未來的方向。

潘忠政提及，近期許多人都說投了公投票，政府也不一定會造著做，但公投是有法侓效力的，如果是複決案，會在第3天後就失效，如果不做選擇就是認同政府的方向，未來可以分享，為了保護環境選擇投下公投票，相信未來地理課本會記載、一年四季家長都會帶著孩童來戶外教學生態調查。

潘忠政說，齊柏林用「看見台灣」帶大家看見台灣的美好，也看見台灣為了養育台灣人的傷痕與哀愁，但還有機會去彌補為土地療傷，就從12月18日第20案投下同意開始。