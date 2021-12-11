前總統馬英九、國民黨立委賴士葆、前黨副主席郝龍斌、戰鬥藍發起人趙少康下午在立法院濟南路舉辦公投說明會。（趙婉淳攝）

四大公投倒數一周，新北市長侯友宜對公投立場曖昧不清，有黨代表醞釀要求黨中央對侯祭出黨紀處分，國民黨主席朱立倫要大家放心，他說，侯友宜會用具體行動表達對公投的支持；前總統馬英九表示，朱立倫應該會與侯友宜聯繫；中廣董事長趙少康則說，核電廠大多在新北市，要考慮侯友宜的為難與處境，但侯應可對重啟核四外的三項議題表態。

戰鬥藍六都大型公投說明會下午在台北壓軸登場，吸引超過3千人參加，包含前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、戰鬥藍發起人趙少康、藍營民代紛紛到場宣講，場面熱鬧。

由於新北市長侯友宜對公投立場曖昧不清，在藍營內部出現雜音，對此，朱立倫表示，每一位縣市長都會用各種方法、行動站出來，國民黨不會被民進黨見縫插針，最重要的目的就是希望18日大家都能出來投票、展現民意。

是否希望侯友宜至少對國民黨所提的反萊豬、公投綁大選公投案表態？朱立倫說，大家放心，侯友宜會用具體的行動，來表達對公投的支持，他強調，在最後的關鍵時刻，大家努力爭取更多民眾在18日站出來投票，讓四個都同意，台灣更美麗，讓大家共同來展現民意。

馬英九受訪說，當然希望藍營縣市長踴躍參與公投活動，現在都有開始在動了；至於是否有與侯友宜聯繫，馬說，他沒有，但朱立倫應該會與侯友宜聯繫。

外傳黨代表連署要對侯友宜祭出黨紀處分，趙少康說，「我不知道欸，我也不是黨代表」，他緩頰，侯友宜有他的為難之處，核電廠幾乎都在新北市，當然會有壓力，也要考慮他的處境，但侯友宜除了核四可能有他的考慮，其他3項也是可以表示看法，至少反萊豬他已經表態。

對於民進黨在公投選宣講時找來辣妹熱舞暖場，朱立倫說，民進黨動用府院黨的資源、社會各界力量等大撒幣，他實在不敢苟同。今天這四項公投都是民意的決定，國民黨是站在民意這一方，而民進黨卻是用鴨霸的方式來對抗民意，處處跟台灣人民作對。

此外，談到與尼加拉瓜斷交一事，馬英九表示，心情很沉重，但不可諱言，這恐怕只是個開始，不是結束，真的要非常小心。