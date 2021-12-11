其實並不是長得有多好看命就好，有的人整體看起來不是特別好看，但卻是大富大貴的命格，一生富貴有餘。運勢命裡網站《靈匣網》指出，5面相特徵的人天生好運又好命，從來不用為了錢財而煩惱，即便是自己不用太努力，也可以過著富人的生活。

▍眉骨凸起

眉棱骨代表著一個人的情感和性格，同時也能看一個人的運勢。眉棱骨有些微微凸起人性格外向又強勢，不會輕易被打到。而且他們喜歡表現自己，總是把自己最優勢的一面展示出來。他們目標明確、善於觀察，並且看得比較長遠，很多事情都是走在別人的前面。所以有此面相特徵的人，大多都是賺錢的行家，經商有道，想不富甲一方都難。

▍鼻頭多肉

通常鼻樑高挺筆直，而且山根寬闊的人，都有較好的命運，為人正氣、性格直爽，是值得交往的人，所以他們身邊有很多貴人。如果再加上鼻頭圓潤多肉，鼻孔隱藏不露，那就表示此人財運特別好，生活富足，衣食無憂，而且自身又具有經商的頭腦，尤其是對於投資理財這方面很在行。這樣面相特徵的人大多數都是有錢人，家境優越有靠山，一般日子都過得非常富裕。

▍印堂寬闊平滿

印堂在面相十二宮中為命宮，印堂的顏色、形狀、寬窄都會直接影響一個人的命運。通常印堂生得寬闊平滿，光亮無疤痕的人，都是心胸坦蕩，有理想有抱負，能夠成就大事的人。這樣面相特徵的人本就是長著富貴相，一生財運好，自身能力強，無論家裡有沒有靠山和支援，都可以憑借自身的努力去成就一番大的事業，賺取豐厚的錢財，成為名副其實的有錢人。他們腦子活躍，想法頗多，總有許多賺錢的門道，完全可以靠自己改變命運，成為富豪。

▍耳垂厚大

耳朵大、厚的人很有福氣，一生富貴，錢財不愁，不用為了生活而奔波勞苦。這種面相特徵的人從小家庭條件就好，在成長過程中又能夠得到父母長輩們的大力支援和幫助，這也為自己往後的事業鋪好了道路，自己只需要按部就班就好。有這種面相的人性格隨和、為人和善，能夠廣結良緣，並且得到貴人的幫助，使其自己在事業上做得更加順暢，收益也更多。

▍田宅宮豐隆

在面相中，田宅宮位於眉毛與眼睛之間。一般田宅宮豐隆光滑且沒疤痕的話，那就表示此人有一定的固定產業，家境十分優越，家裡又有可靠的貴人相助，日子過得非常富裕。田宅宮長得好，而且不受眉低壓，又能夠配合眼神清澈的人，一般運勢都很好，無論是財運還是事業運都特別好，身邊還有得力的貴人相助，自己又聰明能幹，會理財或是置辦田產和房產，不會過窮日子。

▍下巴肥厚

下巴在面相學中又稱作地庫，主管人的固定資產和晚年運勢。如果下巴長得不好的話，不僅一生運勢不佳，而且自己的辛苦努力也未必能夠得到很好的回報，一生命運坎坷難出頭。相反如果下巴肥厚有肉，那就表示此人財運大好，又有貴人相助，自身也是聰明能幹，實力強勁。無論從事什麼職業，都可以做得非常出色，而且很容易獲得成功，收益豐厚。