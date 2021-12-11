POP Radio節目《幕前幕後偷偷看》本周邀請丁噹與經紀人李龍冀（喵）作客，近期丁噹推出《90s華語金曲翻玩計畫 當我們再一起》專輯，重譯經典讓她宛如重新經歷自己過往的愛情故事，尤其唱林志炫「輸了你贏了世界又如何」更是錄到憤怒大哭，不是因遇到渣男，而是自覺表現不好，光重編就多達四版，經紀人也笑說最近接到錄音室帳單，「費用增加一倍」。

丁噹直言：「不想再當別人眼中一樣的丁噹。」這次翻玩90年代的經典華語金曲就是希望帶給大家有不一樣的感受，還找了歌唱老師重新學唱歌、發掘自己的更多可能，讓主持人toto直讚這麼會唱的歌手，還有這樣的精神很令人佩服。專輯錄製過程中，丁噹也覺得透過這些歌曲，彷彿重新經歷了一次自己的愛情。

丁噹曾因失戀獨自跑去KTV邊哭邊唱3小時發洩、療傷，由於不影響工作，連經紀人都沒發現異常，然而現在她則現在慢慢懂得抒發；丁噹感性對自己喊話「一定要嫁出去」，已經準備好了進到人生另一個階段，而經紀人喵則跟新婚的老婆空中示愛說「老婆我愛妳」，因為工作已經跟新婚老婆分隔兩地九個月，不忘謝謝老婆的包容與幫忙顧家。