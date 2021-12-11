東港警分局琉球分駐所日前接獲一名女子電話報案指稱，11月24日凌晨與林姓男同事在住處外飲酒，因不勝酒力，經林男攙扶至房間內休息，對方竟趁機重壓在她身上，不僅親吻耳朵、更撫摸下體，她高聲呼喊拒絕並用力推開，對方才悻悻然離開房間。
警方瞭解案情後，第一時間完成筆錄並依規定受理，女子也提出妨害性自主告訴。警方當晚即通知林男到案說明，他警詢時坦承飲酒，但不斷否認有作出任何猥褻行為。
員警為求慎重起見，特地到案發現場勘查，發現住宅未裝設監視器，但女子指證歷歷，且林男稱酒後不知發生什麼事，警方認為顯然避重就輕，全案調查後依妨害性自主罪移送地檢署偵辦。
東港警分局長林文煜呼籲，如民眾遇人身危害，務必即時報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，請勇於舉發不法侵害，立即撥打113、110專線。
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