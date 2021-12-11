近日人氣飆升的香港女星黃穎君，突然離開電視台，且宣布不再當藝人，改行當起公務員，消息一出震驚各界，而她的「鐵飯碗月薪」也跟著曝光。

外型亮麗的黃穎君，曾演過《降魔的》、《法證先鋒IV》等劇，也擔任人氣資訊節目《東張西望》外景主持人，因親身報導位於大埔富亨村的蟑螂屋現象，掀起大眾熱烈迴響，讓她人氣直線攀升，不過她卻在日前宣布離開螢光幕。

據《香港01》報導，黃穎君已獲聘成為民政事務局媒體主任，月薪為港幣6萬7595元（約台幣24萬3679元），她也坦言是從友人那得知職缺，但沒有跟身邊的提過應徵的事，自己認真唸書準備面試，「因為從沒在這麼大機構工作過，面試壓力很大」，本來覺得勝算不是很大，錄取後大家也嚇一大跳。

而出道10年的她，就這樣退出演藝圈，她也感謝電視台讓她結識擔任節目監製的老公，未來會以另一種身分來關注社會。其實，黃穎君是香港中文大學社會學文學碩士，曾發表散文集，是不折不扣的高學歷才女。

黃穎君當初會踏出演藝圈，是家中經商失敗欠下巨債，為了賺錢才會入行，就這樣歷經10年的演藝生涯，如今則轉為當公務員，過起上班族的生活。