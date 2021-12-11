高雄房市從9月以來就強強滾，高雄大學生活圈住宅大樓房價，目前已攀升到3字頭，大約比6年前上漲一倍，城揚建設「J.ONE」在完工之後才開賣，剛好趕上3字頭上漲潮，2房和3房總價從700萬元到1400萬元，搶攻首購市場、和部份換屋。

城揚建設位於高雄大學生活圈的大樓住宅「J.ONE」，11日舉辦「毛小孩歡聚嘉年華」聖誕Party，許多毛爸、毛媽，帶著他們的可樂（靈犬萊西）、喜樂蒂、博美、貴賓、馬爾濟斯等毛寶貝變裝走秀。

城揚首席副總經理陳靜儀11日表示，城揚建設「J.ONE」是在完工、取得使用執照之後，今年10月才正式開賣，每坪開價31萬元到32萬元，主攻2房和3房，產品從24到41坪。

陳靜儀指出，高雄大學生活圈6、7年前的大樓住宅房價，大約介於每坪14萬元到16萬元之間，由於生活機能越來越完備。

除了附近有楠梓科技產業園區、高雄捷運紅線加工區站，也鄰近德民、德賢兩大商圈，加上新台17線可快接新左營北城計畫專區、美術館特區等，交通相當便捷，包括新成屋、預售的大樓住宅行情，目前開價都是3字頭以上了。

她說，城揚建設「J.ONE」開價，符合目前的市場行情，以2房30坪的產品來說，包括機械車位，大約700萬元購得，如果是3房的40坪產品，包括一個平面車位，總價則介於1300萬元到1400萬元之間。