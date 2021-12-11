四大公投案將於12月18日投票，倒數八天，中選會今天舉辦第5場次全國性公投意見發表會，最終場為第20案珍愛藻礁公投，反方代表人為立委洪申翰。洪申翰表示，因要把三接遷離大潭的代價很大，現在的再外推方案，已經是最好的方案。

洪申翰表示，我們把潮間帶裸露的藻礁都保留下來了，至於海底的藻礁，今年5月行政團隊提出再外推方案，讓工業港離岸1.2公里，成為名副其實的離岸接收站，再度閃避99%以上海底藻礁的礁體，沒有錯，因為要拉海管到岸上，所以需要興建棧橋，這棧橋落墩的地點，還是有藻礁會受到影響，大概0.4公頃左右，這確實是事實。但不要忘了，我們已經把會影響到的藻礁降低、降低到1％以下了。

洪申翰接著指出，如果不是為了護藻礁，我們為什麼要一再而再地修改方案；如果不是已經理解到藻礁的價值，為什麼我們要全力留下完整潮間帶的藻礁，再盡力閃避海底下面的藻礁礁體呢？其實我們的目標，真的沒有那麼不同，而且非核、減媒、護藻礁，其實已經大步的往前走了。

洪申翰表示，這段時間，他收到很多年輕朋友、還是一些同學的訊息，他們知道三接的方案不是容易的選擇。但他們還是會問一個問題，現在的再外推方案，真的是已經是最好的方案嗎？他的回答為「是的」，他認為，已經是當下最好的方案。其實原因不難理解，因為要把三接遷離大潭的代價很大，但現在的方案，其實對藻礁、對生態，已經是影響最小的方案了。