網紅拳手傑克保羅(Jake Paul)原本要與「拳王弟」湯米福瑞(Tommy Fury)對決，但因為後者目前有傷退出比賽，改由前UFC冠軍伍德利(Tyron Woodley)接手，然而這組對決仍充滿話題性，今年8月底兩人曾對決過，當時傑克保羅險勝，近期他放出狠話，說若伍德利能將自己KO，會加碼50萬美元(約台幣1385萬)給對方！

Tommy Fury has pulled out of the fight due to a “medical condition” and Tyron Woodley is stepping in for December 18th for the official rematch. pic.twitter.com/t1OFVQQBBt — Jake Paul (@jakepaul) December 6, 2021

看來傑克保羅相當有自信在兩人第二次對決中勝出，他們將在12月18日開戰，兩人在第一次對決中打滿8回合，雖由傑克保羅獲得勝利，但他與伍德利藉此一起入帳超過100萬美元(約台幣2774萬)，顯然拳擊與格鬥比賽仍非常吸金。而這次有傳言傑克保羅不會讓對手在比賽中KO自己，他則在節目上否認，撇清自己沒有不允許對手KO他，甚至還提出加碼獎金。

傑克保羅說：「操縱拳賽或在擂台演出一場拳擊是違法的，你無法改變專業認證比賽結果，你最終會進監獄，人們會這麼說你，我們只是想粉碎謠言」，他向大家證明自己能再次淘汰對手，而近期麥葛雷格(Conor McGregor)柔術教練向他嗆聲，他則說：「他現在是頭肥豬，會說一樣的垃圾話，很想把他擊倒，但我認為這會發生在街上，而不是在擂台上」。

而傑克保羅對手伍德利也對加碼獎金一事發表看法，他說：「我完全是為拿那些免費的錢，當然，我的動機是錢、是傳奇、是偉大、還是救贖，所以當人們說這與我的錢無關時，他們是他X在撒謊，如果你不想得到獎品，你為什麼要參加比賽？這絕對是額外的動力，你會看到我帶著另外50萬美元離開」，看來對於傑克保羅的「獎勵」，他完全接受了！