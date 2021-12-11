美國「有線電視新聞網」（CNN）11日報導，美國中部10日晚間起出現至少24個龍捲風，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，光該州可能就有至少50人不幸身亡。

貝希爾告訴當地的「WLKY」電視台，大部份破壞集中在肯塔基州的葛瑞夫茲郡（Graves），包括梅菲爾德鎮（Mayfield）有一座工廠的屋頂坍塌，「這將是一場大規模傷亡事件」，其餘受損的建築物包括葛瑞夫茲郡地方法院與監獄等。

貝希爾已宣布肯塔基州進入緊急狀態，並下令國民兵加入救災，也向受到嚴重打擊的梅菲爾德鎮派出2輛運水車，確保當地民眾能獲得飲用水。他透露，這次災難可能導致超過50人死亡。

根據報導，由於強大風暴侵襲美國中部，一夜之間至少有24個龍捲風侵襲阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州和田納西州。除肯塔基州之外，阿肯色州官員表示，當地一間療養院遭龍捲風襲擊，至少1人死亡、20人受傷；該州密西西比縣（Mississippi）也有1名女性喪生，她當時被困在一間達樂（Dollar General）連鎖雜貨店中。

而在伊利諾州，聖路易斯市（St. Louis）東北部的亞馬遜（Amazon）物流中心遭龍捲風破壞，建築物部分塌陷，並有民眾受困，大批救難人員已趕赴現場支援。

CNN指出，這場「龍捲風之亂」自阿肯色州延伸至肯塔基州，路徑長度達230英里（約370公里），可能成為1925年以來最長的龍捲風侵襲路徑。美國國家氣象局（National Weather Service）暴風雨預測中心（Storm Prediction Center）指出，俄亥俄州和田納西州11日仍可能降下大雷雨，強風、冰雹和龍捲風也有機會發生。