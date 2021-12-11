行車糾紛！2駕駛人發生推擠 重機騎士朝自小客駕駛噴辣椒水。

新北市汐止區新台五路今（11）日下午1輛自小客車與1部大型重機發生行車糾紛，自小客逼車將重機攔下，2名駕駛人發生推擠，重機騎士取出辣椒水朝汽車駕駛臉部噴灑，汽車駕駛痛苦掩面，路人見狀報警，警方先協助汽車駕駛就醫，並將重機騎士帶回了解，雙方目前尚未決定是否提告，但警方先對汽車駕駛惡意逼車部份開罰。

今天下午3時30分許，41歲林姓男子駕駛自小客車行經汐止新台五路二段時，因變換車道問題，與大型重機騎士26歲林姓男子發生糾紛，汽車駕駛逼車將重機攔停，2人下車理論進而發生推擠，重機騎士遂持辣椒水向汽車駕駛噴灑，駕駛雙眼刺痛，掩面不斷擦拭，路人見狀立即向警方報案。

警方與救護車同時趕抵，員警先協助汽車駕駛送醫，並將重機騎士帶回派出所釐清案情，據了解，雙方目前都還未決定是否提告。

警方表示，目前針對汽車駕駛惡意逼車部分，將依違反道路交通管理處罰條例告發，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，並吊扣該汽車牌照3個月。