國產高端疫苗近日受邀參與世界衛生組織（WHO）cepi covax流行病預防創新聯盟磋商會議，獲WHO「直接冠名」，市場解讀拿下國際認證「指日可待」，引發各界關注。不過，宅神朱學恒認為，高端獲得WHO冠名，並不代表是經過聯合國認證，如果這樣叫做認證，是不是三期試驗就不用做了？

高端疫苗打氣不高，市場擔憂恐導致疫苗浪費問題。不過，高端近日第七次受邀參與WHO cepi covax流行病預防創新聯盟磋商會議，而本次會議高端被賦予全新名稱，不再是僅以疫苗廠身分出席，而是獲WHO正式冠名，為「WHO Covid-19 vaccine research（medigen）」。

對此，朱學恒10日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，如果自己上節目的時候，被節目冠名，「難道我是節目認證嗎？」他指出，聯合國覺得有些疫苗很可憐，讓你來參加實驗，看看三期能不能過，於是在前面冠名 「WHO Covid-19 vaccine research」，後面括號高端。

朱學恒直言，就有一些英文不好，不了解國際局勢的人說，高端經過聯合國認證了，「這就叫經過聯合國認證？那你三期不要做了嘛」。

此外，行政院長蘇貞昌日前前往台大醫院接種第2劑AZ疫苗，指出疫苗不夠的時候他不和大家搶，但近日民眾對疫苗興趣缺缺，他因此馬上前往接種第二劑疫苗，並呼籲民眾儘快接種增加疫苗覆蓋率。不過國民黨台北市議員羅智強就質疑「沒人要打的是高端吧」，認為打高端的民眾被蘇貞昌耍了，怒批蘇貞昌根本是「高官版的林秉樞」。