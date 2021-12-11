有些星座與他人相處時，經常展現出隨和的一面，讓人誤以為他們沒想法，但他們心裡其實一直都很清楚自己想要什麼。《搜狐網》近日分享3個外表看似軟弱，但私底下卻很有主見的星座。

1.牡羊座

牡羊座待人和善、隨遇而安，讓人誤以為他們沒主見，但事實並非如此，牡羊座很有自己的想法，他們知道人生不能只顧一時的歡愉，因此在做選擇時，他們會先慎重考慮後再做決定。在愛情方面，牡羊座最忌諱「被偏愛」，討厭別人輕易為自己付出，認為凡事都應以平等為準則，在感情中也是如此，如果只有一方在付出，這樣的關係就不對等，感情也無法長久，他們可能會選擇分手。

2.獅子座

獅子座個性霸氣，但卻很喜歡慢節奏的生活，善於觀察生活中的細節，在感情裡他們又會露出另外一面，甚至非常悶騷，喜歡一個人卻不會表現出來，唯有在關鍵時刻，他們才會展現出來，不過對於感情非常專一，而在事業中他們有著極強的領導力，但剛認識他們時，獅子座看似有些木訥，但心裡其實非常有主見，能帶領工作團隊向前衝，過程中同時會維持組織的和諧關係。

3.天蠍座

天蠍座給人神秘的感覺，平時也不會表達自己的想法，因此讓人誤以為他們沒主見，不過天蠍座並非沒想法，只是不願意說，他們唯有與熟識的人肯談心，而天蠍座談戀愛時容易產生疲憊期，並非他們容易移情別戀，而是缺乏耐性，因此在感情中會對伴侶忽冷忽熱，雖然他們清楚自己到底要什麼，但卻因遇事就逃避的個性，容易在生活裡受傷，也常讓伴侶搞不清楚他們究竟想幹嘛，因此成為感情中的吵架導火線。