中興大學創校102週年，11日舉辦校慶慶祝大會暨第25屆傑出校友表揚，總統蔡英文親蒞祝賀，特別肯定興大師生與校友，以專業技術，在世界各地發揚台灣經驗的貢獻。興大今年自產官學界中，選出12位傑出校友，包含財政部長蘇建榮、司法院大法官呂太郎、台灣經濟研究院院長張建一，及客家委員會主委楊長鎮等人。

蔡總統致詞時表示，興大在歷屆校長及師生的努力下，如今成為優秀的研究型綜合大學，相當不簡單。尤其，在農業生技、動植物基因，及動物醫學等領域，興大擁有國際頂尖的研究實力，也積極實踐社會責任。興大的師生，是台灣農耕隊的重要支柱，長期到非洲友邦、東南亞和阿拉伯半島國家，協助當地農業技術的發展，把台灣的經驗，在世界各個角落發揚光大。

中興大學校長薛富盛指出，新冠疫情影響全球，但台灣展現無比的韌性，創校102年的興大，落實了「誠樸精勤」的校訓，持續推動以人為本、學術為要、創造價值、造福人類的理念。今年，興大成立了三大專業學院，分別為法律專業學院、數據與人工智慧專業學院、國際農業專業學院。此外，也號召國內11所大學成立台灣國立大學系統，整合資源，尋求互補效益，創造跨域性綜效。

未來除持續深耕高教的人才培育、教學創新、研究卓越與產學共榮外，也將逐步推動四大任務，包含1.新設醫學院：完成綜合大學的最後一塊拼圖，落實健康一體的全人醫療概念，增進人類福祉；2.擴大校園版圖：增加復興校區外，興大也即將進駐中興新村南核心，增設永續農業與綠色科技研究學院及國際農學專業學院，帶動南投地區的發展。

3.落實2030雙語國家政策：台灣高教將會因推動雙語教育而產生結構性的改變，提升國際競爭力；4.善盡大學社會責任：鏈結產業，共同推動ESG及聯合國永續發展的17項目標，攜手追求2050淨零排放的願景。

興大本屆傑出校友，涵蓋產官學界，當選名單為財政部長蘇建榮（經濟學研究所74年畢）、司法院大法官呂太郎（法律系學士70年、碩士73年畢）、客家委員會主委楊長鎮（歷史學系75年畢）、台灣經濟研究院長張建一（經濟學系學士80年畢、碩士82年畢、博士87年畢）、前美國太空總署航太工程師施國荃（園藝學系50年畢）。

中興大學名譽教授蔡東纂（植病系學士65年、碩士67年畢）、財團法人和諧有機農業基金會董事長黃山內（土環系54年畢）、韓布恩氏沃思堡工業用精密密封墊國際企業公司董事長韓綺葉（土環系62年畢）、瑞磁生物科技創辦人何重人（化學系65年畢）、農禎營造公司總經理王水樹（土木學系碩士80年畢）、瑞士銀行台中分行執行副總裁楊琇惠（EMBA93年畢），及駿達聯合會計師事務所長梁火在（EMBA96年畢）。

會中也頒發捐資興學獎牌，感謝捐贈百萬以上企業及校友，受獎名單包括程泰機械公司董事長楊德華、玉山學者杜武青、正瀚生技公司、童綜合醫療社團法人童綜合醫院總院長童敏哲、鴻標建設董事長陳錦標、駿達會計師事務所長梁火在、財團法人日月光文教基金會、遠見天下文化事業群董事長高希均、佳和生物董事長徐新宏、泉美建設公司，及財團法人道心社會福利基金會。