重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票，今天舉行第5場意見發表會，其中珍愛藻礁正方代表珍愛藻礁領銜人潘忠政代表，反方代表則由民進黨立委洪申翰擔任。

洪申翰表示，環境組織共同目標為「非核、減煤、護藻礁」，也是目前執政團隊的目標，針對非核「台灣位於地震帶，40年的老舊核電廠除役，而拼裝核四不該被使用」，減煤則為「減少中火興達老舊的空汙排放，但至今中南部仍是空汙的重災區」；針對「護藻礁」，他說蔡政府上任後，把觀塘工業區縮減至原本的約1／10，G1、G2的藻礁區全都閃避掉也保留下來，裸露的藻礁都保護下來，再外推方案的外推1.2公里成為離岸接收站，已經閃避99％的海底藻礁礁體，但棧橋還是會影響約0.4公頃的藻礁，已把影響的藻礁降至1％以下，「這也是當下最好的方案」。

洪申翰說，若三接遷離大潭的代價很大，目前希望推動以氣代煤，如果三接按計畫完工讓大潭有氣源發電可以多出一些天然氣發電就能加速改善中南部的空品，如果三接無法如期完工，大潭每年少發137億度電、就要多燒500萬噸煤發電，而天然氣機組升降載快速適合與離岸風電、太陽光電互補搭配。

洪申翰提及，若要遷移至台北港可能要10年、11年以上，意謂中南部空汙改善會有10年的延遲，而供氣不足恐怕也會有供電的風險，會使非核減煤護藻礁難兼顧；他舉例，如果三接遷移則可能在藻礁保護達成100分，但減煤與供電風險可能被死當，而三接外推則能3者皆達85分。

洪申翰第二輪發言時表示，外推工業港閃避掉所有礁體，如果希望在三接找到最好的方案應找到最好的評估與影響。他也批評，如果執政黨如正方代表多次指出的要把藻礁安樂死、毀滅藻礁，如果要判藻礁死刑，那為何要一退再退？極端的發言難帶領社會找到正確價值的判斷。

洪申翰透露，今天總統蔡英文召開多次會議並指示是否能在不影響期程再保護藻礁，但再外推不只要多花經費、再做環差，也讓行政部門遲疑，但在蔡英文的堅持下，才促成外推方案爭取社會大眾支持，也是說服許多環團投下不同意票的原因。

洪申翰批評，雖然藻礁公投提案的是民間團體不是國民黨，但國民黨最有實力動員的在野黨，國民黨沒有想過當負責任的公投行動者，只要反對就好不用講建設性方案，這是在幫藻礁還是害藻礁？不能輕言放棄任何一張考卷，爭取民眾在20案的藻礁公投投下不同意票。