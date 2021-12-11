前中研院P3實驗室研究人員染疫，中央流行疫情指揮中心今日證實過程中有通報疏失，至於台北市是否能開罰，台北市副市長黃珊珊表示，P3實驗室是由中央主管，所以目前是由他們先調查報告，北市也會做了解，如果有違反相關單位，而北市府是否有開罰的權利會跟中央討論。

中研院確診助理人員（案16816）日前染疫，曾在10月、11月操作實驗鼠時被咬傷，依照現行SOP，事故發生後需層層上報，但經調查發現事故只報到實驗室長官，黃珊珊說，不知道他們的管理規則，但台北市的部分，只要在專責病房接觸高風險的同仁，只要有症狀都會通報，他們在管制上應該也會有類似的規定，至於為何沒有通報，就是他們必須要去查證的。

黃珊珊強調，現在台北市對類似通報都會很小心，只要把SOP都做到位就不會有任何的差錯。

至於中研院承認SOP有疏失，北市是否會開罰？黃珊珊說明，P3實驗室是由中央主管，所以目前是由他們先調查報告，北市也會做了解，如果有違反相關單位，而北市府是否有開罰的權利會跟中央討論，重點是先解決問題，而不是先處罰，有責任可以追究，但先解決問題。