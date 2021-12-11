2022年即將到來，韓國FB粉絲團「姐妹的貼心提醒」（언니들의 꿀팁）分析12生肖2022年運勢，其中屬牛、虎、狗、豬的人明年非常幸運，把握好機會能讓人生更上一層樓。

▍生肖鼠

屬鼠人在2021年比較不順遂，在2022年終於苦盡甘來，過去一年的努力開始回收成果，度過順心如意的好日子。

▍生肖牛

屬牛人2022年運勢很旺，尤其財運、事業運明顯提升，身邊有貴人主動幫忙，建議要更主動一些，才不會錯過好機會，不過要注意身體健康，別讓自己忙過頭了。

▍生肖虎

屬虎人從2021年旺到2022年，明年在職場上特別順遂，不過要注意人際關係，別讓小人有機可乘。

▍生肖兔

屬兔人2022年整體運勢不錯，不過健康運比較差，戀愛運也表現平平，記得別太懶散，以免讓過去的努力都白費了。

▍生肖龍

屬聾人2021年運勢很好，但2022年運勢急轉而下，新的一年會想要挑戰一些新事物，但總是會遇到阻礙，進度不太順利，建議先解決眼前的小問題，再依序做新的嘗試，才不會停滯不前。

▍生肖蛇

屬蛇人2021年可說是煩惱不斷，來到2022年這些煩惱依然存在，新的一年會非常渴望成功，不滿現狀，不過卻沒有什麼貴人運，還容易跟身邊的人發生爭執，影響人際關係。

▍生肖馬

屬馬人2021年的運勢還可以，但總是有種不太爽快的感覺，2022年將能揮別這種不爽的感覺，文書運很強，考試、學習會特別順利，不過感情可能會遇到挫折，一定要提高警覺。

▍生肖羊

屬羊人2021年過得比較忙碌，但也沒什麼收穫，2022年初期仍然不順遂，不過手邊的事情都逐漸上軌道，來到2022後半年運勢就會變得順遂，尤其事業蒸蒸日上，想轉職的人也能找到理想的工作。

▍生肖猴

屬猴人2022年過得比較辛苦，建議凡事冷靜面對，千萬不要衝動，一定要好好考慮再下手。這一年戀愛運很旺，單身的人能遇到條件優質的心動對象，不過要注意維持人際關係，別輕易和身邊的人起爭執。

▍生肖雞

屬雞人2022年還算順遂，事業運上升，2021年遇到的困難都能迎刃而解，不過要多聽長輩、長官、前輩的建議，不要過度自負，以免招來麻煩。

▍生肖狗

屬狗人2022年很幸運，尤其是財運、事業運非常好，賺錢越來越輕鬆，遇到問題都能順利解決，與人來往也都非常順利，人際關係越來越好。

▍生肖豬

屬豬人2022年很旺，身邊出現許多有力的貴人，財運大爆發，身體狀況也非常好，如果有投資計畫的人，2022年是下手的好時機，將會獲得很大的回報。